В целях подготовки председателей партийных организаций

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 24 июня в хокимиятах Бухарского и Вабкентского района по инициативе областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) было организовано мероприятие, направленное на разъяснение механизмов исполнения программных задач партии председателям новых первичных партийных организаций.

Целью мероприятия выступило обеспечение сбалансированности при формировании первичных парторганизаций по профессионально-производственным и территориальным принципам, создание оптимальных структур в районном и городском масштабах первичных звеньев партии с целью полноценного охвата их деятельности, повышение навыков участников по тренерскому мастерству при организации и проведении мероприятий, выработка предложений и рекомендаций по решению наиболее острых социальных вопросов, волнующих электорат, оказание практического содействия лидерам ППО по внедрению современных интерактивных методов и инновационных технологий в части проведения агитационно-идеологических мероприятий.

В нем приняли участие председатели ППО, представители районных, областных Кенгашей УзЛиДеП, районных хокимиятов, активисты партии и СМИ.

В ходе выступлений заслушаны доклады, среди участников организованы "мозговые штурмы" с применением интерактивных методов обучения при проведении партийных мероприятий.

В завершение мероприятий участниками выработаны конкретные предложения по повышению эффективности и дальнейшему совершенствованию деятельности низовых звеньев партии, активизации работ в духовно-просветительском и идеологическом направлениях, усилению активного участия молодежных и женских крыльев партии в реализации программных целей, идей и установок УзЛиДеП.

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