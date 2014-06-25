В Намангане занялись переработкой овощей и фруктов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. В текущем году в Наманганской области Узбекистана предусмотрено ввести в строй 6 предприятий по переработке овощей, фруктов и винограда, 7 – молока и 4 – мяса. Производственные мощности должны составить 1520 тонн.

Эти цифры приводит заместитель начальника главного управления экономики областного хокимията Окибжон Инамов. Он отмечает, что в регионе растет число предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Успешно осуществлено 15 проектов в этой сфере, освоено 11,6 млрд. сумов.

"Сейчас в Наманганской области действует 58 предприятий по переработке плодоовощной продукции и более 60 занимаются переработкой мяса и молока. Они не только успешно наполняют внутренний рынок, но и в минувшем году экспортировали товаров на 15 миллионов долларов США", – говорит представитель областного управления экономики.

Добавим, что в области быстрыми темпами развивается садоводство. За три предыдущих года (2011 – 2013) разбиты интенсивные сады на 745 гектарах площадей, а в текущем году за счет культивирования саженцев перспективных сортов из Греции и Сербии этот показатель превысил тысячу гектаров.

В этом году, по данным областного управления экономики, планируется произвести 605 тысяч тонн овощей и 218 тысяч тонн картофеля, 308 тысяч тонн фруктов и винограда.

УЗИНФОРМ