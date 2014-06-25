В Намангане прокуратура защитила права предпринимателей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. По итогам проверок, прокуратурой Наманганской области Узбекистана оказана помощь и восстановлены права 360 предпринимателей. Об этом рассказывает прокурор области Алишер Хусаинов.

В частности, по его словам, 14 субъектам предпринимательства были выделены из банков кредиты на сумму 700,7 млн. сумов, 38 предпринимателям оказана помощь во взыскании свыше 25 млн. сумой долгов, 61 предпринимателю оказано содействие в государственной регистрации и начале предпринимательской деятельности. Также более 200 собственникам помогли в аренде зданий, приобретении земельных участков.

Также проверки надзорного органа обнаружили, что сотрудники отдела статистики 147 раз незаконно вмешивались в бизнес, хокимиятов – 36, служб государственного кадастра и земельного ресурса, архитектуры – по 34, инспекции по учету регистрации предпринимателей – 31, Центра государственного санитарно-эпидемиологического контроля – 14.

Например, заместитель хокима города Намангана А. Хайдаров без соответствующего постановления хокима города о сносе зданий остановил деятельность предпринимателей "Феруза бегим Ойбек мирза" У. Тожибоева, Э. Рахимова, А. Нуриддинова, М. Зарипова, К. Абдуллаева и за их счет снес принадлежащие им здания. предпринимателям не выплачены компенсации и не выделены земельные участки.

А хоким Мингбулакского района своим постановлением возложил личную ответственность за невыполнение плана по подготовке и сдаче черного и цветного металла на руководителей ЧП "Мингбулок савдо курилиш", ДП "Мингбулок тоза ичимлик суви", ООО "Жомашуй дехкон бозори" и других. Хотя сбор вторсырья никак не входит в обязанности предпринимателей.

Эти и другие незаконные постановления отменены на основании протестов районных прокуроров, отмечает областной прокурор.

УЗИНФОРМ