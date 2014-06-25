Обсуждены актуальные вопросы узбекско-иранских отношений

ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардани Фардом.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены состояние и перспективы узбекско-иранских отношений, в том числе, вопросы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, а также сотрудничества в сфере транспорта, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что предыдущий визит иранского посла в узбекское внешнеполитическое ведомство состоялся 19 марта. Тогда стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-иранских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС.

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