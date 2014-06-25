



Посол Японии посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 25 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. В ходе прошедшей беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая график и программу предстоящих узбекско-японских контактов на высоком уровне, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что это уже второй визит в текущем месяце японского посла во внешнеполитическое ведомство Узбекистана. В ходе предыдущей встречи, 9 июня, были обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и других областях. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи