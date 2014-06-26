В Бухаре проходит молодежный фестиваль "Мы - дети великой страны"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. В Бухарской области с 24 по 26 июня в рамках исполнения Постановления Президента Узбекистана "О дополнительных мерах государственной политики по вопросам молодежи Республики Узбекистан" проходит молодежный фестиваль под девизом "Мы - дети великой страны".

Фестиваль организован по инициативе ОДМ "Камолот" и управления по делам культуры и спорта хокимията Бухарской области, в целях поднятия идейно-патриотического и морального настроения молодежи области.

В фестивале участвуют звезды узбекской эстрады, киноискусства, научные деятели, профессоры вузов столицы, студенты высших и среднеспециальных учебных заведений области, учащиеся школ, актив ОДМ "Камолот", неорганизованная часть молодежи.

В рамках фестиваля 24-25 июня в Бухарском, Гиждуванском, Шафирканском, Ромитанском, Пешкунском, Вабкентском, Жандарском, Каганском, Караулбазарском и Каракульском районах области прошли встречи с видными деятелями кино и музыкальной индустрии, депутатами парламента страны на темы "Массовая культура и духовность молодежи", "Депутат и молодежь", "Мы сторонники здорового образа жизни", "Защита молодежи от торговли людьми – важная задача сегодняшнего дня" и другие.

Кроме этого, в колледжах указанных районов прошли выставки образцов научных работ, прикладного искусства студенческой молодежи Бухарской области. Также во всех районах прошли гала-концерты, на которых выступали звезды узбекской эстрады.

Заключительный этап фестиваля пройдет 26 июня в городе Бухаре.

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