В Бухаре состоялось концертное выступление Матье Богартса

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 25 июня в медресе Кукельдаш Бухары состоялся концерт французского музыканта Матье Богартса, организованный Бухарским филиалом Ассоциации "Караван-сарай на Шелковом пути" при содействии посольства Франции в Узбекистане.

Цель мероприятия заключалась в ознакомлении общественности с творчеством музыканта М.Богартса и современным музыкальным искусством Франции, а также в информировании о деятельности Бухарского филиала Ассоциации "Караван-сарай на Шелковом пути".

В мероприятии участвовали певец, музыкант Матье Богартс (Mathieu Boogaerts), советник по культуре посольства Франции, директор французского культурного центра О.Гием, представители Бухарского филиала Ассоциации "Караван-сарай на Шелковом пути", журналисты, жители Бухары (преимущественно изучающие французский язык), сотрудники Бухарского РО НИМФОГО.

Перед началом концерта выступили представители Ассоциации "Караван-сарай на Шелковом пути". Они проинформировали аудиторию о деятельности ассоциации, которая направлена на укрепление культурных связей между Узбекистаном и Францией, а также оказание содействия и помощи в изучении французского языка.

Также зрителям была предоставлена информация о современном развитии и основных направлениях в музыкальном творчестве Франции. Затем состоялось выступление французского артиста.

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