В целях пропаганды здорового образа жизни

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Бухарским городским Кенгашем ДП "Миллий тикланиш" в областном центре по борьбе со СПИДом было организовано духовно-просветительское мероприятие под девизом "Наркомания - разложение человеческой личности", которое посвящено Международному дню борьбы против наркомании.

Мероприятие было нацелено на пропаганду здорового образа жизни, повышение уровня правовых и медицинских знаний молодежи, выработку в сознании подрастающего поколения активной жизненной позиции в борьбе против наркомании.

В мероприятии приняли участие представители центра пропаганды и духовности, областного центра репродуктивного здоровья, фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", студенты банковского колледжа, активисты партии и СМИ.

Участников мероприятия проинформировали об основных направлениях молодежной политики Узбекистана, о деятельности партийной организации в проведении духовно-просветительских мероприятий, деятельности Центра по охране здоровья матери и ребенка.

Также выступившие подчеркнули большое значение консолидации усилий учебных заведений, махаллей, ОДМ "Камолот", медицинских учреждений в борьбе против таких вредных привычек, как наркомания, курение, употребление спиртных напитков, а также разъяснили пагубные последствия вредных привычек на здоровье человека.

В ходе мероприятия его участники интересовались вопросами, связанными с ответственностью родителей за посещение детей компьютерных залов в ночное время, последствиями употребления наркотиков, табака и спиртных напитков, внесли предложение о широком освещении борьбы с наркоманией через телевидение.

УЗИНФОРМ