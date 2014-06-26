Новый посол Канады посетил МИД Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады (с резиденцией в Москве) Джоном Рональдом Кером, который передал адресованные Президенту Республики Узбекистан верительные грамоты.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-канадской повестки дня, в том числе проведения двусторонних политических консультаций, укреплению межпарламентских контактов и связей между регионами и городами, высшими учебными заведениями, учреждениями культуры, туристическими организациями двух стран, рассмотрели предложения по дальнейшему развитию взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Дж.Р.Кер займет пост главы дипломатической миссии своей страны в Узбекистане вместо Джона Слоана, руководившего канадским посольством с 2011 года по сентябрь 2013.

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