Наманганские ватерполисты ограничились "бронзой" на чемпионате страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. Женская и мужская команды Наманганской области завоевали бронзовые медали завершившегося в среду чемпионата страны по водному поло. Соревнования проходили в бассейне "Ешлик" СДЮСШОР № 23.

Чемпионат был открытым – в турнире участвовала команда девушек из Казахстана – спортклуба детско-юношеской спортивно-технической школы (ДЮСШТ) № 5 Алматы. Заметим сразу, что с гостями узбекистанские команды обошлись сурово: те сумели победить лишь молодежный коллектив СДЮСШОР № 23 Намангана – 12:3.

Основная же борьба за первенство велась между девушками из Республиканской спортшколы олимпийского резерва и спортклуба "Germes Tristmegist" (Ташкент). Очное соперничество принесло успех "олимпийцам" – 11:8, что открыло им дорогу к званию чемпионок Узбекистана. Поединок между сборной Наманганской области и СДЮСШОР № 23 был необычайно упорным и нервным, но в итоге победу праздновали "сборницы" – 16:6, обеспечив себе "бронзу".

Отметим, что в мужском турнире выступала сборная девушек из столичной Республиканской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва (РСДЮШОР).

Сборная Наманганской области не нашла аргументов против армейской команды МХСК (ЦСКА) – 3:22, упорный матч между столичной спортшколой олимпийского резерва и наманганской принес успех ташкентцам – 12:7. А сборная хозяев уверенно разобралась с парнями из столичной СДЮСШОР № 13 – 20:6.

Ключевым стал поединок между девушками из РСДЮШОР и армейцами. Парни победили со счетом 16:4, они и стали чемпионами страны. Сборная Наманганской области заняла третье место, а коллектив наманганской СДЮСШОР № 23 занял четвертое место.

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