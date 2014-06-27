Ковчегу с мощами святителя Луки поклонятся в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. На две недели, с 30 июня до 13 июля, в наманганский храм Архангела Михаила доставят для поклонения верующих ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

Ташкентской и Узбекистанской епархией был составлен особый график пребывания мощей святителя так, чтобы православные верующие во всех храмах Узбекистана имели возможность приложиться к ним в течение года.

Архиепископ Лука (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий) родился в Керчи 27 апреля 1877 года. Окончив гимназию, по размышлении о выборе жизненного пути решил, что обязан заниматься только тем, что "полезно для страдающих людей", выбрал медицину. По окончании университета будущий святитель занимался медицинской практикой и научными исследованиями. В 1920-х годах он работал хирургом в Ташкенте, активно участвуя и в церковной жизни, посещая заседания церковного братства.

Слова епископа Ташкентского Иннокентия "Доктор, вам надо быть священником" были восприняты как Божий призыв. После трехлетнего служения в сане иерея отец Валентин принимает монашеский постриг с именем апостола, евангелиста и врача Луки, и 30 мая 1923 года иеромонах Лука был тайно посвящен в епископы. С этого времен начинается крестный путь Владыки как исповедника. Многочисленные аресты, пытки и ссылки не ослабили ревность Святителя в исполнении архипастырского долга и служении людям в качестве врача.

С 1946 по 1961 годы Владыка Лука был правящим архииереем Крымской епархии. Скончался Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 года, в День Всех святых, в земле Российской просиявших. Но пастырь не оставил свою паству. Его молитвами совершались многочисленные чудесные исцеления. В 1996 году состоялось обретение святых останков архиепископа Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном соборе Симферополя. А в 2011 году его причислили к лику святых за множество чудесных исцелений от различных заболеваний, которые происходили по молитвам верующих у его святых мощей.

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