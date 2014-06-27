На заседании парламентского комитета обсуждены вопросы развития геодезии и картографии в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня в Ташкенте прошло заседание Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса по вопросам науки, образования, культуры и спорта, на котором депутаты национального парламента, руководители и специалисты Госкомземгеодезкадастра и служб, входящих в его систему, представители министерств и ведомств, ученые в области геодезии и картографии, а также журналисты подвели итоги изучения исполнения Закона "О геодезии и картографии" в Госкомземгеодезкадастре Республики Узбекистан.

На заседании отмечалось, что для организации, совершенствования и развития сферы геодезии и картографии в Республике приняты Указ Президента Республики Узбекистан "Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру", Постановление "О мерах по реализации инвестиционного проекта "Создание Национальной географической информационной системы".

В то же время Закон "О геодезии и картографии" устанавливает правовые основы деятельности в области геодезии и картографии в Республике Узбекистан и направлен на удовлетворение потребностей государства, юридических и физических лиц в геодезической и картографической продукции. Регулирование отношений в области геодезической и картографической деятельности осуществляется настоящим законом и иными актами законодательства Республики Узбекистан, в частности, Постановлением Кабинета Министров от 19 октября 2004 года "Об организации деятельности Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру".

Выступавшие подчеркнули, что в стране системно ведутся земельно-кадастровые, землеустроительные, почвенные и геоботанические работы. Применяя современные навигационные технологии, основанные на системе искусственных спутников Земли, на 70% территории страны заново создана Спутниковая геодезическая сеть 1 класса, государственная геодезическая сеть приведена в рабочее состояние. В течение 2013 года аэрогеодезическими предприятиями построены геодезические пункты в Ферганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях.

В Республике Узбекистан завершены исследовательские работы 1 и 2 класса нивелирования, то есть для точного определения вертикальных колебаний земной поверхности в настоящее время изданы каталоги государственной высотной сети. Государственным комитетом осуществляются работы по составлению и изданию общегеографических, политико-административных, научно-информационных и других тематических карт и атласов, учебных картографических пособий, имеющих межведомственное значение. Для образовательных учреждений созданы атласы и контурные карты, общегеографические и политико-административные карты Узбекистана, карты областей.

В ходе мероприятия было отмечено, что требуют дальнейшего совершенствования законодательные основы выдачи лицензий субъектам, занимающимся геодезической и картографической деятельностью. В настоящее время на основании лицензий занимаются данной деятельностью 176 субъектов. Из них 167 имеют лицензии по геодезической, 9 картографической деятельности, 57 из них являются организациями с государственной долей, 119 – частными предприятиями. Обращалось серьезное внимание на увеличение числа желающих заниматься геодезической и картографической деятельностью. Только за прошедший период 2014 года выданы лицензии 23 организациям, из них 11 - с государственной долей, 12 – частные организации.

В настоящее время при реализации ряда правительственных задач в целях взаимной привязки необходимых данных к географичеким объектам, осуществления интерактивных государственных услуг с широким применением информационно-коммуникационных технологий, создания соответствующих условий предпринимателям, развития туристической и сервисной сферы создаются цифровые карты и планы, основанные на математической модели местности.

Участники заседания обратили внимание на необходимость совершенствования правовой базы деятельности в области геодезии и картографии. По итогам мероприятия принято соответствующее решение комитета.

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