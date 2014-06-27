Президент Узбекистана предпринял рабочую поездку в Ферганскую область

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 26 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов отправился с рабочей поездкой в Ферганскую область. Визит был предпринят с целью ознакомления с ходом осуществляемых на местах социально-экономических реформ, осуществляемой в регионе созидательной и благоустроительной работой.

В ходе пребывания в Фергане узбекский лидер ознакомился с недавно введенным в строй Дворцом искусств, расположенным рядом комплексом водного спорта, где подарил детям спортивный инвентарь, а также осмотрел городской стадион.

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