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Президент Узбекистана поздравил журналистов с их профессиональным праздником
27.06.2014 22:18

ТАШКЕНТ, 27 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился к работникам СМИ страны по случаю отмечаемого в этот день Дня работников печати и средств массовой информации.

В поздравлении главы государства говорится:

Дорогие друзья!

Мне доставляет огромное удовольствие, как и миллионам почитателей вашего труда и таланта, от имени всего нашего народа искренне поздравить вас, дорогие журналисты, сотрудники радио и телевидения, издательств и полиграфических предприятий, самоотверженно работающих во имя укрепления независимости Родины и ее процветания, благополучия нашего народа, с профессиональным праздником и выразить вам свое глубокое уважение.

В этот праздничный день невольно вспоминается мудрое высказывание нашего великого предка Амира Темура: «Пусть во всех начинаниях путеводной звездой для вас будут справедливость и свобода. Жить заботами людей, быть их опорой и поддержкой – ваш священный долг».

Думаю, со мной согласится большинство наших соотечественников, что эти слова Сахибкирана, имеющие глубокий смысл, относятся, прежде всего, к преданным своему делу людям, в том числе таким, как вы, работники средств массовой информации, жизненным кредо которых является бескорыстное служение обществу, защита интересов народа.

Уважаемые друзья!

Все мы хорошо понимаем, что если не учитывать высоких требований, выдвигаемых в наш век глобализации и информационно-коммуникационных технологий самой жизнью, если не идти в ногу со стремительным временем, то нелегко будет добиться выполнения поставленных нами перед собой задач, достижения нашей стратегической цели – войти в ряд развитых демократических государств.

Убежден, что все мы глубоко осознаем важность этих требований, особенно вы, представители средств массовой информации, идущие в первых рядах по пути обновления общества.

В Узбекистане за годы независимости была проделана большая работа по дальнейшему усилению роли и влияния средств массовой информации в нашем обществе, повышению эффективности их деятельности, укреплению и обновлению правовой, материально-технической базы медиа-сферы, ее технологической модернизации, росту социального статуса и престижа профессии журналиста, материального и морального стимулирования труда работников сферы.

Безусловно, всем вам известно, какие важные меры осуществляются в рамках реализации Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране. В частности, принятие Закона “Об открытости деятельности органов государственной власти и управления” подняло на качественно новый уровень работу по обеспечению прав и интересов граждан в информационной сфере, повышению роли средств массовой информации в открытом и конструктивном диалоге между государством и обществом.

В целях развития медиа-сферы, являющейся зеркалом жизни общества, в последние годы были приняты меры, имеющие огромное практическое значение, и это подтверждают следующие цифры и факты.

В настоящее время в нашей стране функционирует около 1400 средств массовой информации. Следует особо подчеркнуть, что наряду с такими традиционными СМИ, как газеты, журналы, радио и телевидение, в национальном информационном пространстве все более прочно утверждаются самые современные и передовые медиа-сети – цифровое и мобильное телевидение, интернет-телевидение, интернет-радио, интернет-журналистика в целом.

Сегодня программы телеканалов Узбекистана через глобальную сеть в режиме реального времени транслируются на многие страны мира. Заслуживает внимания, что созданные в последнее время в Национальной телерадиокомпании Узбекистана новые телеканалы “Диёр”, “Оилавий”, “Кинотеатр”, “Наво” наряду с такими уже существующими, как “Маданият ва маърифат”, “Дунё буйлаб”, “Болажон”, вносят весомый вклад в повышение интеллектуального, духовного и культурного уровня нашего народа, обеспечение содержательного досуга людей. В соответствии с постановлением Президента, принятым в целях поддержки средств массовой информации, издательско-полиграфических предприятий, организаций по распространению печати, им были предоставлены значительные льготы и преференции, что создало благоприятные финансовые условия для обеспечения подлинной, не на словах, а на деле, самостоятельности субъектов сферы, повышения доходов и благосостояния тысяч и тысяч ее работников, и это, в свою очередь, оказывает большое позитивное влияние на развитие ряда других отраслей.

Все это, несомненно, формирует здоровую конкурентную среду в информационном пространстве страны, способствует плюрализму мнений, выражению через СМИ взглядов и социальных настроений разных слоев населения, что является прочной основой для развития гражданского общества.

Вы, уважаемые журналисты, самоотверженные представители средств массовой информации, пропускающие через себя, свое сердце самые насущные и актуальные вопросы и стремящиеся, чтобы избранная вами профессия ни в чем не уступала другим, думаю, хорошо осознаете одну важную истину: в нынешнее чрезвычайно сложное время, когда в мире, вокруг нас усиливается напряженность, усугубляются различные угрозы и вызовы, для глубокого осмысления сути происходящих событий и явлений прежде всего необходимо формировать и укреплять самостоятельное мышление людей.

В сегодняшней ситуации, когда все больше обостряется борьба различных идей и интересов, все чаще делаются попытки выдавать ложь за правду, а правду – за ложь, распространять различную заведомо недостоверную информацию, заставить СМИ служить своим далеко идущим интересам, вызвать противостояние людей разных национальностей в своих корыстных целях, оказывать давление и угрожать государствам, обладающим меньшим потенциалом, и, ни с кем не считаясь, применять силу, в этой тревожной обстановке от потребителей продукции СМИ – читателей, слушателей и зрителей – прежде всего требуются твердое мировоззрение и самостоятельное мышление, чтобы отличить истину от лжи и клеветы.

В настоящее время, когда кое-где наблюдаются проявления ностальгии по не оправдавшим, давно изжившим себя старым системам и идеологиям, как никогда возрастают роль и ответственность средств массовой информации нашей страны.

Становится очевидным, что в таких непростых условиях работу в сфере информации надо вести всесторонне продуманно, чтобы людям, особенно молодежи, открыть глаза на суть таких явлений, воспитывать в них стойкость, твердые убеждения и жизненные взгляды. И в осуществлении этой чрезвычайно важной задачи наше общество опирается, прежде всего, на вас, дорогие журналисты, на ваши знания и опыт, профессиональное мастерство, активную гражданскую позицию.

Если мы будем воспитывать нашу молодежь именно в этом духе – в духе национальных и общечеловеческих ценностей, растить наших детей гармонично развитыми личностями, то, вне всякого сомнения, мы построим самый прочный фундамент нашей завтрашней жизни.

С этой точки зрения актуальным остается вопрос подготовки высокопрофессиональных журналистов, аналитиков и обозревателей, одним словом, настоящих мастеров своего дела.

Всем нам ясно, что для решения этой задачи особое значение имеет интеграция средств массовой информации нашей страны в международное информационное пространство, установление их плодотворных творческих связей со всемирно известными медиа-компаниями, зарубежными коллегами.

Мы поставили перед собой высокую цель – занять достойное место в ряду развитых демократических государств, и для ее достижения должны использовать опыт стран, которые наряду с другими областями также многого достигли и в информационной сфере, уделять серьезное внимание дальнейшему повышению знаний и опыта, профессионального мастерства работников средств массовой информации.

В этой связи считаю уместным еще раз повторить ранее высказанную мысль.

Все мы знаем, что в нынешний век глобализации нет никаких идеологических преград и ограничений в повышении профессиональной квалификации и уровня знаний для любого человека. Вопрос только в том, чтобы не останавливаться на достигнутом, постоянно стремиться к знаниям, поиску нового, твердо идти вперед, поставив перед собой конкретные цели.

Разумеется, что эти задачи особенно актуальны для преподавателей высших учебных заведений, которые обучают молодежь навыкам работы, современным знаниям и технологиям в информационной сфере.

В этом плане заслуживает внимания также то, что в последние годы более 600 работников средств массовой информации нашей страны повысили свою квалификацию за рубежом. Само время диктует необходимость последовательного продолжения и дальнейшего расширения этой важной работы.

Хотел бы заверить вас, что наше государство и впредь будет принимать все необходимые меры и оказывать постоянное содействие работникам средств массовой информации страны в овладении передовыми методами и достижениями мировой журналистики, современными информационно-коммуникационными технологиями, иностранными языками, в решении возникающих перед вами, уважаемые журналисты, различных проблем.

Желаю всем вам здоровья, сил и энергии в выполнении таких важных и актуальных задач. Пусть всегда сопутствует вам удача на пути к новым творческим успехам!

УЗИНФОРМ

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