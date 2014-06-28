В целях экономии водных ресурсов

В целях экономии водных ресурсов28.06.2014 14:44
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в актовом зале Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и мелиорации состоялось заседание "круглого стола" на тему: "Проблемы обеспечения местного населения чистой питьевой водой", организованное Бухарским ТО Экологического движения Узбекистана.
Цель мероприятия – обсуждение проблем в сфере обеспечения водой области, выработка предложений по решению имеющихся проблем.
В нем приняли участие представители Бухарского ТО Экодвижения, областного комитета по охране природы, производственного предприятия "Сувокава", фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", студенты Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и мелиорации, СМИ и сотрудники РО НИМФОГО.
В ходе мероприятия были разъяснена основная цель проведения такого рода мероприятий, предоставлена информация о системе водоснабжения Бухарской области и водных ресурсов региона.
Вместе с этим, были обсуждены вопросы обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов питьевой водой. В частности, в Каракульском районе только 15 % населения обеспечены чистой водой, а в Алатском районе обеспечение чистой водой составляет только 14%. Отмечалось, что в дальнейшем необходимо усилить работу в этом направлении.
Кроме этого, представители ТО Экодвижения разъяснили участникам основы экологического законодательства, подчеркнута необходимость осуществления экологического контроля на местах.
В заключение мероприятия молодежь была призвана к экономичному пользованию водными ресурсами и организации соответствующей пропаганды в этом направлении.
УЗИНФОРМ