В целях экономии водных ресурсов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в актовом зале Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и мелиорации состоялось заседание "круглого стола" на тему: "Проблемы обеспечения местного населения чистой питьевой водой", организованное Бухарским ТО Экологического движения Узбекистана.

Цель мероприятия – обсуждение проблем в сфере обеспечения водой области, выработка предложений по решению имеющихся проблем.

В нем приняли участие представители Бухарского ТО Экодвижения, областного комитета по охране природы, производственного предприятия "Сувокава", фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", студенты Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и мелиорации, СМИ и сотрудники РО НИМФОГО.

В ходе мероприятия были разъяснена основная цель проведения такого рода мероприятий, предоставлена информация о системе водоснабжения Бухарской области и водных ресурсов региона.

Вместе с этим, были обсуждены вопросы обеспечения жителей отдаленных населенных пунктов питьевой водой. В частности, в Каракульском районе только 15 % населения обеспечены чистой водой, а в Алатском районе обеспечение чистой водой составляет только 14%. Отмечалось, что в дальнейшем необходимо усилить работу в этом направлении.

Кроме этого, представители ТО Экодвижения разъяснили участникам основы экологического законодательства, подчеркнута необходимость осуществления экологического контроля на местах.

В заключение мероприятия молодежь была призвана к экономичному пользованию водными ресурсами и организации соответствующей пропаганды в этом направлении.

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