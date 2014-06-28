Сессия областного Кенгаша народных депутатов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в большом зале Бухарского областного хокимията состоялась 53-я сессия Бухарского областного Кенгаша народных депутатов.

В повестку дня сессии были включены 8 вопросов, в числе которых заслушан отчет заместителя хокима области Х. Гойирова по развитию частного предпринимательства, улучшению условий для бизнеса, обсуждено исполнение параметров программы занятости за 6 месяцев текущего года, заслушан доклад об итогах работы областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов в 2013 году и в 1-м полугодии 2014 года, рассмотрено исполнение местного бюджета в 1-м квартале 2014 года, а также объявлены изменения названий географических объектов в Вабкентском, Каракульском и Гиждуванском районах.

В сессии приняли участие хокимы, руководители исполнительных органов, правоохранительных органов, представители общественных организаций, РО НИМФОГО, СМИ.

По первому вопросу повестки дня был озвучен аналитический документ постоянных комиссий, подготовленный по итогам мониторинга деятельности заместителя хокима по социально-экономическим вопросам Х. Гойирова. В частности, по состоянию развития частного предпринимательства в области. В ходе доклада отмечалось, что в области зарегистрировано 36 тысяч 203 предпринимательских субъекта, что свидетельствует о благополучных условиях для развития предпринимательства в области.

По инициативе председателя областного Кенгаша народных депутатов, вопросам по обсуждению исполнения параметров программы занятости за 6 месяцев текущего года, итогам работы областного, районных и городских Кенгашей народных депутатов в 2013 года и в 1-м полугодии 2014 года, исполнению местного бюджета в 1-м квартале 2014 года и вопросу об изменении названий географических объектов в Вабкентском, Каракульском и Гиждуванском районах не было уделено много времени и были рассмотрены в короткое время.

Также в ходе сессии был утвержден Образцовый порядок по реализации контроля со стороны органов государственной власти и управления над исполнением решений областного Кенгаша народных депутатов и постоянных комиссий. Кроме этого, были обсуждены вопросы исполнения Постановления Кенгаша Сената Олий Мажлиса Узбекистана № 121-II от 5 мая 2014 года.

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