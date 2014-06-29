В Ташкенте прошел чемпионат Азии по шахматам среди юниоров

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017
Архив голосований
|
|
|
|
|28.1% (314)
| -
|Положительно
|
|17.2% (192)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|31.2% (348)
| -
|Нейтрально
|
|9% (100)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|8.1% (90)
| -
|Отрицательно
|
|6.4% (71)
| -
|Затрудняюсь с ответом
|голосов 1115
| всего 100%
В Ташкенте прошел чемпионат Азии по шахматам среди юниоров29.06.2014 15:32
ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня в Ташкенте прошли финальные партии чемпионата Азии по шахматам среди юниоров, стартовавшего 20 июня.
Соревнования чемпионата проводились в разделах стандарт, рапид и блитц среди девочек и мальчиков до 6,8,10 и 12 лет, которые представляли все азиатские национальные шахматные федерации, аффилированные к ФИДЕ.
Соревнования по стандарту проходили по швейцарской системе в 7 или 9 раундах в зависимости от числа игроков в возрастных категориях, контроль времени составил 90 минут + 30 дополнительных секунд на ход.
|Категория
|1 место
|2 место
|3 место
|Мальчики до 6 лет, 7 туров
|Шарифжанов Абдулбосит, Узбекистан
|Алдияр Ансат, Казахстан
|Анант Рамдас, Индия
|Девочки до 6 лет, 7 туров
|Баттсуж Энхлен, Монголия
|Аида Айдаркызы, Казахстан
|Рода Аль Серкал, ОАЭ
|Мальчики до 8 лет, 9 туров
|Сатбек Ахмединов, Казахстан
|Алмаз Рахматулаев, Узбекистан
|Адитья Миттал, Индия
|Девочки до 8 лет, 9 туров
| Санскрути Ванхейд, Индия
|Амина Каирбекова, Казахстан
|Баянмунх Аминердене, Монголия
|Мальчики до 10 лет, 9 туров
|Нодирбек Абдусатторов, Узбекистан
|Мохан Кушагра, Индия
| Р.Прагнанандха, Индия
|Девочки до 10 лет, 9 туров
|Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия
|Назерке Нургали, Казахстан
| Зейнеп Султанбек, Казахстан
|Мальчики до 12 лет, 9 туров
|Ан Хой Нгуен, Вьетнам
| Рам Аравинд, Индия
|Нодирбек Якуббоев, Узбекистан
|Девочки до 12 лет, 9 туров
| Седигех Калантари, Иран
| Бибиссара Ассаубаева, Казахстан
|Дилбар Хамроева, Узбекистан
Партии в блице прошли в 7 раундов с контролем времени 3 минуты на игрока + 2 секунды на ход.
|Категория
|1 место
|2 место
|3 место
|Мальчики до 6 лет
| Нихил Рамакришнан, Индия
| Алдияр Ансат, Казахстан
| Очир-Эрдене Ариунболд, Монголия
|Девочки до 6 лет
| Нгуен Ту Ан, Вьетнам
| Даваахуу Унурзул, Монголия
| Патил Сае, Индия
|Мальчики до 8 лет
| Исломбек Синдаров, Узбекистан
| Султон Турсунов, Узбекистан
| Йесунтумур Тугстумур, Монголия
|Девочки до 8 лет
|Мафтуна Бобомуродова, Узбекистан
| Амина Каирбекова, Казахстан
|Таниша Бораманикар, Индия
|Мальчики до 10 лет
| Сарин Нихал, Индия
| Нодирбек Абдусатторов, Узбекистан
|Казыбек Ногербек, Казахстан
|Девочки до 10 лет
| Демух Девья, Индия
| Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия
|Зейнеп Султанбек, Казахстан
|Мальчики до 12 лет
| Ан Хой Нгуен, Вьетнам
| Нодирбек Якуббоев, Узбекистан
| Шамсиддин Вохидов, Узбекистан
|Девочки до 12 лет
|Седигех Калантари, Иран
| Ассель Серикбай, Казахстан
|Нутакки Приянка, Индия
Состязания в рапиде состоялись в 7 раундов с контролем времени 15 минут +10 секунд на ход.
|Категория
|1 место
|2 место
|3 место
|Мальчики до 6 лет
| Акжол Рахматуллаев, Узбекистан
| Батгерел Энхзориг, Монголия
|Очир-Эрдене Ариунболд, Монголия
|Девочки до 6 лет
| Аида Айдаркызы, Казахстан
| Амарбат Аззайя, Монголия
| Муштарий Бектамова, Узбекистан
|Мальчики до 8 лет
| Адитья Миттал, Индия
| Бардия Данешвар, Иран
| Йесунтумур Тугстумур, Монголия
|Девочки до 8 лет
| Мунхзул Даваахуу, Монголия
|Баянмух Амирдене, Монголия
| Амина Назарова, Узбекистан
|Мальчики до 10 лет
| Сарин Нихал, Индия
| Мани Жахеди, Иран
| Казыбек Ногербек, Казахстан
|Девочки до 10 лет
|Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия
|Деханкар Мрудул, Индия
| Меруэрт Камалиденова, Казахстан
|Мальчики до 12 лет
|Нодирбек Якуббоев, Узбекистан
| Рам Аравинд, Индия
| Йондонжамтс Эрдемдалаи, Монголия
|Девочки до 12 лет
| Нутакки Приянка, Индия
| Седигех Калантари, Иран
| Анахита Захедифар, Иран
В общекомандном зачете сборная Узбекистана заняла 2 место по числу завоеванных медалей.
УЗИНФОРМ