В Ташкенте прошел чемпионат Азии по шахматам среди юниоров

ТАШКЕНТ, 29 июня. /УЗИНФОРМ/. 28 июня в Ташкенте прошли финальные партии чемпионата Азии по шахматам среди юниоров, стартовавшего 20 июня.

Соревнования чемпионата проводились в разделах стандарт, рапид и блитц среди девочек и мальчиков до 6,8,10 и 12 лет, которые представляли все азиатские национальные шахматные федерации, аффилированные к ФИДЕ.

Соревнования по стандарту проходили по швейцарской системе в 7 или 9 раундах в зависимости от числа игроков в возрастных категориях, контроль времени составил 90 минут + 30 дополнительных секунд на ход.

Категория 1 место 2 место 3 место Мальчики до 6 лет, 7 туров Шарифжанов Абдулбосит, Узбекистан Алдияр Ансат, Казахстан Анант Рамдас, Индия Девочки до 6 лет, 7 туров Баттсуж Энхлен, Монголия Аида Айдаркызы, Казахстан Рода Аль Серкал, ОАЭ Мальчики до 8 лет, 9 туров Сатбек Ахмединов, Казахстан Алмаз Рахматулаев, Узбекистан Адитья Миттал, Индия Девочки до 8 лет, 9 туров Санскрути Ванхейд, Индия Амина Каирбекова, Казахстан Баянмунх Аминердене, Монголия Мальчики до 10 лет, 9 туров Нодирбек Абдусатторов, Узбекистан Мохан Кушагра, Индия Р.Прагнанандха, Индия Девочки до 10 лет, 9 туров Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия Назерке Нургали, Казахстан Зейнеп Султанбек, Казахстан Мальчики до 12 лет, 9 туров Ан Хой Нгуен, Вьетнам Рам Аравинд, Индия Нодирбек Якуббоев, Узбекистан Девочки до 12 лет, 9 туров Седигех Калантари, Иран Бибиссара Ассаубаева, Казахстан Дилбар Хамроева, Узбекистан

Партии в блице прошли в 7 раундов с контролем времени 3 минуты на игрока + 2 секунды на ход.

Категория 1 место 2 место 3 место Мальчики до 6 лет Нихил Рамакришнан, Индия Алдияр Ансат, Казахстан Очир-Эрдене Ариунболд, Монголия Девочки до 6 лет Нгуен Ту Ан, Вьетнам Даваахуу Унурзул, Монголия Патил Сае, Индия Мальчики до 8 лет Исломбек Синдаров, Узбекистан Султон Турсунов, Узбекистан Йесунтумур Тугстумур, Монголия Девочки до 8 лет Мафтуна Бобомуродова, Узбекистан Амина Каирбекова, Казахстан Таниша Бораманикар, Индия Мальчики до 10 лет Сарин Нихал, Индия Нодирбек Абдусатторов, Узбекистан Казыбек Ногербек, Казахстан Девочки до 10 лет Демух Девья, Индия Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия Зейнеп Султанбек, Казахстан Мальчики до 12 лет Ан Хой Нгуен, Вьетнам Нодирбек Якуббоев, Узбекистан Шамсиддин Вохидов, Узбекистан Девочки до 12 лет Седигех Калантари, Иран Ассель Серикбай, Казахстан Нутакки Приянка, Индия

Состязания в рапиде состоялись в 7 раундов с контролем времени 15 минут +10 секунд на ход.

Категория 1 место 2 место 3 место Мальчики до 6 лет Акжол Рахматуллаев, Узбекистан Батгерел Энхзориг, Монголия Очир-Эрдене Ариунболд, Монголия Девочки до 6 лет Аида Айдаркызы, Казахстан Амарбат Аззайя, Монголия Муштарий Бектамова, Узбекистан Мальчики до 8 лет Адитья Миттал, Индия Бардия Данешвар, Иран Йесунтумур Тугстумур, Монголия Девочки до 8 лет Мунхзул Даваахуу, Монголия Баянмух Амирдене, Монголия Амина Назарова, Узбекистан Мальчики до 10 лет Сарин Нихал, Индия Мани Жахеди, Иран Казыбек Ногербек, Казахстан Девочки до 10 лет Бат-Эрдене Мунгузул, Монголия Деханкар Мрудул, Индия Меруэрт Камалиденова, Казахстан Мальчики до 12 лет Нодирбек Якуббоев, Узбекистан Рам Аравинд, Индия Йондонжамтс Эрдемдалаи, Монголия Девочки до 12 лет Нутакки Приянка, Индия Седигех Калантари, Иран Анахита Захедифар, Иран

В общекомандном зачете сборная Узбекистана заняла 2 место по числу завоеванных медалей.

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