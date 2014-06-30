Обсуждены итоги подготовки норм Бюджетного кодекса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. В минувшую пятницу в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана прошла беседа за "круглым столом" на тему "Бюджетный кодекс – правовой механизм совершенствования бюджетных процессов", организованная парламентским комитетом по бюджету и экономическим реформам совместно с Министерством финансов Республики для депутатов, руководителей и специалистов министерств и ведомств, а также журналистов.

Мероприятие вел председатель комитета Б.Иминов.

На повестку дня встречи были вынесены анализ и обсуждение предварительных итогов работы, проводимой в связи с введением в действие Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, первых результатов мониторинга, проведенного по работе норм Кодекса, а также вопросы формирования и исполнения местных бюджетов, преимуществ Кодекса, предложений по совершенствованию его норм.

Представители соответствующих министерств, ведомств и местных органов власти озвучили информацию об упорядочении бюджетного процесса на основе правил, подразумевающихся в Бюджетном кодексе, первых результатах, достигнутых на пути целевого и эффективного использования бюджетных средств, преимуществах Кодекса в упорядочении бюджетного процесса, а также их применением на практике. Также прозвучали отчеты о проведенной Министерством финансов работе и предпринимаемых мерах и результатах мониторинга, проводимого по практической работе норм Бюджетного кодекса.

На мероприятии представители местных хокимиятов и территориальных финансовых органов доложили о роли и преимуществах норм Бюджетного кодекса в формировании, рассмотрении, принятии и исполнении местных бюджетов, упорядочении межбюджетных отношений, предложениях по дальнейшему совершенствованию норм Кодекса, а также о внедрении уникального в национальной бюджетной системе Узбекистана парламентского надзора по итогам ежеквартального исполнения Государственного бюджета в Кенгашах народных депутатов на местах и эффективном использовании предоставленных им полномочий.

В ходе мероприятия представители министерств, ведомств и местных органов власти ответили на вопросы депутатов и участников, сообщает пресс-служба национального парламента.

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