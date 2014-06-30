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Депутаты обсудили исполнение закона
30.06.2014 11:16

ТАШКЕНТ, 30 июня. /УЗИНФОРМ/. 27 июня в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана было проведено заседание комитета по вопросам экологии и охраны окружающей среды и депутатской группы Экодвижения, в котором приняли участие депутаты нижней палаты национального парламента, специалисты Государственного комитета по охране природы, Главного управления лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйства, работники Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан, Министерства юстиции, Академии наук, активисты Экологического движения Узбекистана, ответственные работники Бухарского, Джизакского и Ташкентского областных хокимиятов,а также журналисты.

Темой встречи стало изучение в контрольно-аналитическом порядке состояния исполнения статей 14,16,20 и 28 Закона Республики Узбекистан "Об охраняемых природных территориях" в Бухарской, Джизакской и Ташкентской областях.

На заседании отмечалось, что в Бухарской, Джизакской и Ташкентской областях проведена определенная работа по обеспечению выполнения требований статей вышеназванного закона. Вместе с тем, отмечалось, что допущены некоторые недостатки и имеются проблемы в сфере.

В частности, в соответствии со статьей 14 Закона "Об охраняемых природных территориях" управлениями государственного биосферного заповедника "Чоткол" Ташкентской области, государственного национального природного парка "Угом-Чоткол" и государственного заповедника "Нурота" и национального парка "Зомин" Джизакской области обеспечено ведение государственного кадастра охраняемых природных территорий по определенным формам, а в охраняемых природных территориях Бухарской области не осуществлена работа по ведению государственного кадастра.

В соответствии со статьей 16 закона, Планы управления охраняемых природных территорий представляют собой комплекс организационных, природоохранных, технических и иных мероприятий по охране и использованию природных объектов и комплексов. Планы управления охраняемых природных территорий утверждаются государственными органами, юридическими и физическими лицами, в ведении которых находятся охраняемые природные территории. Проекты планов управления охраняемых природных территорий подлежат государственной экологической экспертизе. Однако Главным управлением лесного хозяйства при Министерстве сельского и водного хозяйстве Республики Узбекистан не обеспечено выполнение данной работы в Бухарской, Джизакской и Ташкентской областях, а также не установлен достаточный контроль над выполнением данной работы территориальными органами Государственного комитета по охране природы.

Также на заседании отмечалось, что в рамках выполнения требований статьи 20 настоящего закона в Государственном биосферном заповеднике "Чоткол" Ташкентской области и Государственном заповеднике "Зомин" Джизакской области проведены научные исследования по изучению и учету объектов растительного и животного мира, ответственными организациями дана подробная информация о работе, проведенной по ведению мониторинга окружающей среды, предоставлены обоснованные сведения о научных исследованиях, проведенных в государственном заповеднике "Кизилкум".

На заседании обсуждалась и работа, проводимая в Бухарской, Джизакской и Ташкентской областях в соответствии с нормами статьи 20 Закона "Об охраняемых природных территориях" по охране государственных памятников природы, их благоустройству и сохранению. В частности, управлением государственного национального природного парка "Угом-Чоткол" и Ташкентским областным управлением Международного благотворительного фонда "Олтин мерос" подписан совместный проект и утвержден хокимом Ташкентской области. В целях сохранения государственных памятников природы, в том числе некоторых растений в Бухарской области, взятия под государственную охрану диких и растущих в естественных условиях деревьев в возрасте 100 лет и старше проведена работа по их регистрации и приданию им статуса "государственных памятников природы". Также подчеркивалась необходимость придания официального статуса природным памятникам Кирккиз, Куёвтош, Бурама, находящихся на территории государственного заповедника "Зомин" Джизакской области.

В завершение заседания было принято соответствующее решение с учетом высказанных предложений, мнений и суждений.

УЗИНФОРМ

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