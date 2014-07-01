Национальной валюте Узбекистана исполнилось 20 лет

ТАШКЕНТ, 1 июля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Узбекистане отмечают 20-ю годовщину со дня введения в обращение национальной валюты - сума.

Сум был введен в качестве платежного средства на территории Республики 1 июля 1994 года в соответствии с постановлением главы государства от 16 июня 1994 года.

На сегодняшний день образцы узбекской национальной валюты хранятся в штаб-квартире Международного валютного фонда в Вашингтоне. На монетах и купюрах отражены древняя и современная история и культура страны, ее богатое духовное наследие, запечатленное в изображениях исторических памятников – площади Регистан, медресе Улугбека, Тиллакори, Шердор, мавзолея Амира Темура в древнем Самарканде, Государственного музея истории Темуридов, Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои, Дворца искусств "Истиклол", памятника Сахибкирану, здания Олий Мажлиса в Ташкенте.

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