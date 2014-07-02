В МИД Узбекистана обсудили вопросы развития узбекско-японских отношений

В МИД Узбекистана обсудили вопросы развития узбекско-японских отношений02.07.2014 18:17
ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-японских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство Узбекистана глава японской дипмиссии нанес 25 июня, тогда были обсуждены график и программа предстоящих узбекско-японских контактов на высоком уровне.
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