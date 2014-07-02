



В МИД Узбекистана обсудили вопросы развития узбекско-японских отношений



ТАШКЕНТ, 2 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии Фумихико Като. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные аспекты узбекско-японских отношений, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство Узбекистана глава японской дипмиссии нанес 25 июня, тогда были обсуждены график и программа предстоящих узбекско-японских контактов на высоком уровне. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи