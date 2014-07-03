Подвели итоги деятельности районного Кенгаша партии

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в большом зале Вабкентского районного хокимията состоялась отчетная конференция Вабкентского районного Кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана.

Цель мероприятия – подведение итогов деятельности Вабкентского районного Кенгаша НДПУз в 2009-2014 годах и избрание делегатов на конференцию областного Кенгаша НДПУз.

В мероприятии приняли участие делегаты первичных партийных организаций Вабкентского районного Кенгаша партии, сотрудники областного, районных и городских Кенгашей НДПУз, члены депутатских групп партии в местных кенгашах народных депутатов, представители СМИ и РО НИМФОГО.

В ходе конференции был заслушан отчет о деятельности Вабкентского районного Кенгаша НДПУз в 2009-2014 годах. В частности, председатель Вабкентского районного Кенгаша партии в своем выступлении предоставил информацию о проделанной работе по программе партии, усилению деятельности депутатской группы, недостатках в деятельности партии и отметил предстоящие задачи районного Кенгаша.

Также в ходе конференции были заслушаны отчеты ревизионной комиссии Вабкентского районного Кенгаша НДПУз и по 5-летней деятельности депутатской группы партии в Вабкентском Кенгаше народных депутатов.

Вместе с этим, были избраны новые члены ревизионной комиссии, члены Вабкентского районного Кенгаша и делегаты очередной отчетной конференции областного Кенгаша НДПУз.

По итогам конференции действующий председатель Вабкентского районного Кенгаша НДПУз был переизбран на следующий срок и принято соответствующее решение.

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