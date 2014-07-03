Обсуждена деятельность советников махаллей

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 2 июля в Бухарском городском хокимияте состоялось мероприятие по обсуждению вопросов предотвращения проведения широких традиционных мероприятий, организованное Бухарским областным Комитетом женщин совместно с представительством Управления мусульман Узбекистана в Бухарской области.

Цель мероприятия – обсуждение деятельности советников органов самоуправления граждан по религиозным и духовно-нравственным вопросам, предотвращение религиозного догматизма среди женщин.

В мероприятии приняли участие представитель Управления мусульман Узбекистана в Бухарской области по женским вопросам, председатель Комитета женщин города Бухары, представители фонда "Махалля", советники ОСГ города Бухары, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО.

В ходе мероприятия отмечалась деятельность советников ОСГ по предотвращению проведения широких традиционных религиозных мероприятий. Подчеркнуто, что советники ОСГ активно осуществляют разъяснительные работы среди населения по пропаганде сокращения проведения указанных мероприятий, однако до сих пор наблюдается проведение малых традиционных мероприятий в ресторанах.

Также была подвергнута критике действия отдельных советников аксакалов махаллей, способствующие большим денежным затратам при проведении традиционных мероприятий. Кроме этого, на местах действуют отинойи, не имеющие соответствующих религиозных знаний.

В связи с этим, советникам ОСГ и отинойи было рекомендовано усилить свою работу в данном направлении. В частности, была отмечена необходимость проведения разъяснительных работ среди населения по освещению необходимости сокращения денежных затрат в ходе проведения традиционных мероприятий.

В заключение мероприятия представителям ответственных структур были даны рекомендации по усилению их деятельности.

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