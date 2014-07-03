Хаккулабад преображается

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. Районный центр Наманганской области Узбекистана Хакуллабад и села района преображаются с каждым днем. Масштабы грандиозного строительства ясны уже при проезде по мосту через реку Нарын, который полностью реконструирован.

Например, на вновь реконструированном рынке "Норин дехкон бозори" работает магазин хлебобулочных изделий "Иссик нон", комплекс торжеств "Осие" и другие объекты торговли и сервиса, новые торговые павильоны.

Буквально на днях войдет в строй спортивный комплекс "Баркамол авлод", а в зале художественной гимнастики уже занимаются девушки.

В селе Чужа полностью обновлен пост ППС, здесь созданы все условия для милицейского наряда, несущего здесь службу, построен дом торжеств, недавно сдана в эксплуатацию футбольная спортивная площадка "Олтин туп" ("Золотой мяч").

Капитально отремонтированы сходы граждан в сходах граждан сел Норинкапа, Учтепа Маргизор, Туда, Тошкин и многих других, радуют глаз ухоженные школы и недавно построенные колледжи, магазины прочие объекты сервиса и торговли.

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