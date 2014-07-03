В Намангане рассказывают о новых льготах для предпринимателей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. В Наманганской области Узбекистана рассказывают местным предпринимателям о новых льготах для малого бизнеса. С этой целью проводятся встречи с бизнесменами во всех районах области.

"Мы подробно на них поясняем смысл и значение Указа Президента от 7 апреля 2014 года, в соответствии с которым предприниматели при внесении налогов и прочих обязательных платежей со своих счетов в банках могут теперь не оплачивать стоимость банковских услуг по операциям со счетами, а направлять эти средства на техническую модернизацию и перевооружение предприятий", – говорит начальник отдела Наманганского областного управления статистики С. Усманов.

Также он отмечает, что вновь созданные субъекты предпринимательства, если с момента их государственной регистрации прошло не более года, в течение 6 месяцев после сдачи в эксплуатацию вновь построенных зданий при начислении налогов на второй квартал текущего года могут платить единый налог и единый социальный платеж, не учитывая при этом утвержденный размер минимальной заработной платы, а руководствуясь только фактическими объемами выполненных работ.

А также, по словам представителя областного управления статистики, с 1 июня 2014 года значительно увеличены пределы по численности контингента работников для малых предприятий, специализирующихся на сложных и трудоемких отраслях промышленности. А с первого квартала 2015 года субъекты предпринимательства будут представлять отчетность только один раз в году. "Органы статистики постоянно ведут выборочный мониторинг по отраслям за соблюдением требований законодательства", – добавляет С. Усманов.

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