



Оманский посол посетил МИД Узбекистана



ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати. В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по текущим вопросам узбекско-оманской повестки дня, перспективам реализации ранее достигнутых договоренностей в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущий визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана глава оманской дипмиссии нанес 2 июня, тогда в ходе аудиенции с министром Абдулазизом Камиловым были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные вопросы международного характера, а также состоялся обмен мнениями по практическим аспектам реализации проектов региональных транспортных коммуникаций. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи