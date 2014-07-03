Оманский посол посетил МИД Узбекистана

Оманский посол посетил МИД Узбекистана03.07.2014 19:27
ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 3 июля в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати.
В ходе состоявшихся переговоров стороны обменялись мнениями по текущим вопросам узбекско-оманской повестки дня, перспективам реализации ранее достигнутых договоренностей в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что предыдущий визит во внешнеполитическое ведомство Узбекистана глава оманской дипмиссии нанес 2 июня, тогда в ходе аудиенции с министром Абдулазизом Камиловым были обсуждены состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные вопросы международного характера, а также состоялся обмен мнениями по практическим аспектам реализации проектов региональных транспортных коммуникаций.
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