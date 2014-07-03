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В Узбекистане готовятся к Дню независимости
03.07.2014 20:31

ТАШКЕНТ, 3 июля. /УЗИНФОРМ/. 1 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов подписал постановление "О подготовке и проведении празднования 23-летия государственной независимости Республики Узбекистан", которым определяются основные меры по организации мероприятий по празднованию главной даты страны.

В постановлении говорится:

"В эти дни наш народ активно, с воодушевлением готовится к широкому празднованию 23-летия великой и немеркнущей даты в славной истории нашей Родины – дня обретения Республикой Узбекистан государственной независимости.

При подготовке и проведении этого самого великого, самого дорогого для нас праздника в центре внимания должно находиться осуществление соответствующей информационно-просветительской работы с целью более глубокого осознания населением страны и доведения до международной общественности сути и значения реализуемых нами коренных реформ, непреходящей ценности достигнутых за прошедший период огромных успехов и рубежей в построении нового, демократического государства и гражданского общества – в целом того, насколько правильным был избранный нашим народом собственный путь развития, как доказывает сегодня сама жизнь.

Наряду с этим большое значение имеет широкое освещение на основе глубокого анализа устойчивого и динамичного развития Узбекистана, достигнутых нами во всех сферах значительных результатов, получающих признание мирового сообщества, всестороннее информирование о возрастающем потенциале нашей страны, росте ее авторитета на международной арене, и, безусловно, о ключевых факторах этих успехов, которыми, в первую очередь, являются изменение мировоззрения и мышления, повышение политической культуры и гражданской активности наших соотечественников.

В соответствии с этими задачами:

1. Утвердить состав республиканской комиссии по подготовке и проведению празднования 23-летия государственной независимости Республики Узбекистан согласно приложению.

Республиканской комиссии в недельный срок разработать программу организационно-практических, культурно-просветительских и информационно-разъяснительных мероприятий, воплощающих в себе благородную идею "Люблю тебя, ты дорог мне, родной мой Узбекистан!"

2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам города Ташкента и областей, Комитету женщин, общественному движению молодежи "Камолот", фондам "Нуроний" и "Махалла" создать на местах территориальные комиссии по подготовке и проведению празднования Дня независимости с целью организации этой работы на высоком уровне, разработать планы соответствующих мероприятий, которые будут включены в республиканскую программу.

3. В программе необходимо обратить особое внимание на следующие приоритетные направления:

  • раскрыть, как наша страна из отсталой аграрной Республики – находившейся в конце прошлого века в пучине острых социальных проблем, занимавшей в бывшем СССР одно из последних мест по уровню жизни населения, с односторонней, гипертрофированной сырьевой направленностью экономики и разрушительно влияющей на нее монополией производства хлопка – превратилась сегодня в промышленно развитое, современное мощное государство с динамично растущей экономикой и высоким потенциалом. При оценке пройденного нами за исторически короткий период большого пути развития следует учесть многие характерные показатели, в том числе то, что наша экономика за годы независимости выросла в 4,1 раза, реальные доходы населения – в 8,2 раза, в течение последних девяти лет темпы роста валового внутреннего продукта страны составляют не менее 8 процентов;
  • широко освещать, как преображается облик нашей страны, наших городов и сел, их благоустройство и развитие, в частности, социальную значимость программ, осуществляемых в целях создания в сельской местности, где проживает основная часть населения, достойных условий жизни, строительства жилья и инфраструктуры по современным типовым проектам;
  • обратить особое внимание на огромное значение, поистине "взрывной" эффект для достижения впечатляющих темпов роста и обновления экономики, демократических преобразований и в целом модернизации страны уникальных Национальной программы по подготовке кадров и Государственной общенациональной программы развития школьного образования, которые были разработаны нами в числе первых и дают все более весомые практические результаты, одним словом, на то, что определение нами развития сферы образования и воспитания в качестве главного приоритета, безусловно, создает прочный фундамент уверенного продвижения страны по избранному пути;
  • отразить основные факторы достижения успехов и высоких рубежей в таких приоритетных сферах, как здравоохранение, наука, культура и искусство, спорт;
  • показать на жизненных и действенных примерах осуществляемую с первых лет независимости широкомасштабную работу, направленную на оказание постоянной заботы и внимания женщинам, обеспечение их прав и интересов, повышение статуса в семье и обществе, полную реализацию их потенциала, охрану материнства и детства, особенно овладение девушками современными знаниями и профессиями, обретение ими достойного места в жизни;
  • глубоко раскрыть, что в нынешнее неспокойное и тревожное время, в которое мы живем, решающее значение имеет сохранение нашего самого главного, поистине бесценного богатства – мира и спокойствия, межнационального и гражданского согласия в стране, дальнейшее укрепление в обществе атмосферы дружбы и взаимного уважения, добра и милосердия, усиление бдительности и внимательности в связи с возрастающими сегодня различными угрозами и вызовами, как того требует сама жизнь;
  • довести до широкой общественности суть и значение проводимой Узбекистаном внешней политики, направленной на развитие дружеских связей, укрепление сотрудничества со странами ближнего и дальнего зарубежья, принципиальной позиции нашего государства о необходимости разрешения происходящих в разных регионах мира противостояний и конфликтов только мирным путем, путем политических переговоров;
  • при реализации программы информационно-просветительских, духовно-культурных мероприятий обратить особое внимание на то, чтобы эта работа проводилась без проявлений формализма и высокопарности, с использованием действенных форм и средств, в том числе современных информационно-коммуникационных технологий. При этом важно исходить из того, что, несмотря на сложные испытания, которые нам пришлось преодолевать в первые годы независимости, мы достигли огромных успехов и рубежей в последовательном и стабильном развитии страны в первую очередь благодаря самоотверженному труду, стойкости, благородству и мужеству нашего народа, его твердой вере в собственные силы и возможности, в завтрашний день.

4. Республиканскому совету по духовности и просветительству в целях проведения в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте с участием широких слоев населения культурно-просветительских мероприятий, встреч и бесед, литературно-художественных вечеров, посвященных Дню независимости, организовать просветительские группы из числа известных ученых, литераторов и артистов, обеспечить их работу на основе конкретной программы.

5. Республиканской комиссии на своих заседаниях регулярно заслушивать отчеты руководителей местных органов власти, министерств и ведомств о ходе выполнения намеченных мер в центре и на местах.

6. К подготовке праздничных программ в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и областях широко привлекать высокопрофессиональных специалистов по организации массовых представлений – сценаристов и режиссеров, писателей, композиторов и балетмейстеров, художников-оформителей, талантливых молодых артистов.

7. Министерству по делам культуры и спорта, эстрадному объединению "Узбекнаво" совместно с союзами писателей и композиторов провести заключительный этап традиционного республиканского конкурса "Ягонасан, мукаддас Ватан!" на лучшие песенные и музыкальные произведения, воспевающие независимость. Победителей и призеров конкурса объявить накануне Дня независимости.

8. Узбекскому агентству по печати и информации, Министерству по делам культуры и спорта совместно с Союзом писателей Узбекистана, Творческим союзом журналистов Узбекистана, Академией художеств, Творческой ассоциацией "Тасвирий ойина" и другими соответствующими организациями обеспечить проведение на высоком уровне в конце августа таких смотров-конкурсов, как "Энг улуг, энг азиз", "Ватан учун яшайлик", "Сени куйлаймиз, замондош", "Ранглар жилосида – она диер".

9. Определить, что расходы на проведение праздничных мероприятий покрываются:

  • в Республике Каракалпакстан и областях – за счет местных бюджетов, а также благотворительных средств;
  • в городе Ташкенте – в равных долях за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета города Ташкента.

10. Рекомендовать Узбекскому агентству по печати и информации, Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству "Жахон" и другим средствам массовой информации всесторонне освещать подготовку и проведение празднования 23-летия государственной независимости Узбекистана.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Ш.Мирзиеева".

УЗИНФОРМ

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