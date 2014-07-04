В Намангане эксперты встретились со следователями

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в гостинице "Туркистон" Намангана на семинаре на тему "Совершенствование связей служб судебной экспертизы с адвокатурой, судебными и следственными органами" проблемы взаимосвязи и новые методы экспертизы обсудили специалисты Главного бюро судебно-медицинской экспертизы (ГБСМЭ), представители прокуратуры и других правоохранительных органов, а также адвокаты.

Семинар прошел при финансовой поддержке посольства США в Узбекистане.

С докладом о криминологических и иных факторах преступлений против личности, совершенных больными шизофренией, выступил старший научный сотрудник ГБСМЭ, соискатель кафедры психиатрии и психотерапии Ташкентского института повышения квалификации врачей Б. Чембаев.

Об особенностях почерковедческой экспертизы рассказала ведущий эксперт республиканского центра судебной экспертизы им. Х. Сулеймановой, кандидат юридических наук А. Тригулова.

Научный сотрудник Л. Ким отметила отдельные аспекты работы комиссионной судебно-медицинской экспертизы и уголовной ответственности работников здравоохранения.

Работников правоохранительных органов очень заинтересовали новые методы и рекомендации для получения смывов и соскобов пятен крови на месте происшествия для последующей идентификации личности потерпевшего или преступника.

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