В Фергане прошел "военный" КВН

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. В среду на сцену зала в Доме офицеров Ферганы поднялись команды из 6 воинских частей – 4 команды из Ферганы – "Зенитчилар", "Парвоз" ("Полет"), "Кувнок десантчилар" ("Веселые десантники") и "Харбий дизайн" ("Военный дизайн"), а также "Соглом келажак"("Здоровое поколение") из Андижана и "Тог укчилари" ("Горные стрелки") из Намангана.

Тема игры веселых и находчивых была обозначена так: "Мы далеки от пагубных привычек", а посвящена она была Международному дню борьбы с наркоманией. Организаторами игры выступили командование Восточного военного округа и Общество Красного Полумесяца Наманганской области Узбекистана.

В ходе игры команды наглядно показали положительные моменты воинской службы, ведения здорового образа жизни, а также разрушительное влияние наркомании и других вредных привычек на жизнь человека. Причем в ходе выступлений военнослужащие продемонстрировали не только свое остроумие и находчивость, но и танцевальные, музыкальные и режиссерские способности.

Обладателем первого места и главного приза – плазменного телевизора от ОКП по решению жюри стала команда "Парвоз", второе и третье места достались команде "Кувнок десантчилвар" и "Тог укчилари".

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