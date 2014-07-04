В Намангане прошла отчетно-выборная конференция ОКП

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июля. /УЗИНФОРМ/. Активисты Общества Красного Полумесяца Наманганской области в четверг подвели итоги своей работы за прошедшие 4 года и выбрали руководство организации.

В 25-й отчетно-выборной конференции, состоявшейся в зале областного советов профсоюзов, приняли участие исполнительные директора районных отделений ОКП, волонтеры, руководители организаций и предприятий.

Открыла и вела конференцию заместитель хокима области, председатель областного Комитета женщин Манзура Азизова.

Отчет о работе общества за отчетный период (2010 – 2014) представила председатель Наманганской областной организации ОКП Дилором Сайфитдинова. Она подчеркнула в своем выступлении, что особое внимание организация уделяет благотворительности. Так, за отчетный период малообеспеченным, одиноким и престарелым гражданам оказана помощь в размере 200 млн. сумов.

Принимавшая участие в конференции исполнительный директор ОКП Республики Узбекистан Эльмира Амиралиева в своем выступлении подвела итоги конференции, отметив, что Наманганская областная организация ОКП – одна из самых активных в работе по имплементации нового устава общества, сбору средств, обучению населения первой помощи и международному гуманитарному праву, оказанию медико-социальной помощи и т.д.

На конференции были избраны члены правления в составе 11 человек, четыре делегата на 21-й Курултай ОКП Узбекистана. Председателем областной организации ОКП снова избрана Дилором Сайфитдинова, а почетным председателем – хоким области Баходир Юсупов.

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