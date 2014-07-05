Наманганские лицеисты стали студентами иностранных вузов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Многие выпускники академического лицея при Наманганском инженерно-технологическом институте (НИТИ) поступили в зарубежные вузы.

Так, Жасурбек Собиржанов окончил лицей с красным дипломом и поступил в Университет Сежонг в Корее, его товарищ с таким же дипломом Баходир Мадалиев – в Азиатский университет мира в Японии. Они оба будут учиться по гранту международному бизнесу. Несколько ребят поступили в Вестминстерский университет по той же специальности, поразив всех своими знаниями. Например, Вохид Каримжанов набрал 7 баллов. Поясним, что проходной балл для поступления в иностранный вуз составляет 5,5.

Более 20 выпускников поступили в вузы России по грантам по специальностям "нефтегазовая промышленность", "эксплуатация автомобильного транспорта", "строительство и дизайн", "машиностроение", "электроэнергетика и информационная безопасность".

"В целом число поступающих стабильно высокое: в минувшем году в вузы Республики поступили более половины выпускников", – говорит директор лицея, кандидат физико-математических наук Адхамжон Уринов.

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