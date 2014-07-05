Несладкая жизнь в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. В последние две недели сахар в Намангане подорожал вдвое по сравнению с маем. Месяц назад он стоил 3,5 – 4 тысячи сумов, а сегодня на городских рынках сахар-песок можно купить по цене от 6 до 6,5 тысяч сумов (2 – 2,2 доллара по курсу "черного рынка"). В супермаркетах, торгующих по пластиковым карточкам, цена его доходит до 7 тысяч сумов.

На удивленные вопросы покупателей, с какой это стати сахар подскочил в цене так сильно, торговцы пожимают плечами, ничего толком не объясняя. Все, что удалось из них выудить, так это то, что так установили цены перекупщики. "Все так продают", – сказала одна из торговок на рынке "Чорсу".

Резкое подорожание продукта первой необходимости трудно понять – ведь Республика почти полностью обеспечивает себя сахаром, выпускаемым Хорезмским заводом.

И раньше сахар в июне-июле дорожал, процентов на 15 – 20, – многие хозяйки закупали сладкий продукт для заготовки варенья, компотов и прочего. "Но не настолько, как сейчас – в 2 раза!", – возмущаются горожане.

При этом если раньше сахар продавали в каждом магазинчике, а на рынках он встречался буквально повсюду, то ныне его стало в продаже значительно меньше: торгуют продукцией Хорезмского сахарного завода немногие частники и магазины.

Добавим, что в Узбекистане сахар и без последнего повышения стоил в полтора раза дороже, чем в России, и столько же, как в США при том что зарплаты в Узбекистане уступают этим странам в 5-10 и более раз. А теперь цены на сахар в Намангане можно заносить в Книгу рекордов Гиннеса – как самый дорогой в мире.

Правда, есть и плюсы от резкого подорожания сахара – цена фрукты на рынках Намангана наоборот уступают прошлогодним. Урюк (абрикосы) можно купить за 1 – 1,5 тысячи сумов, только что поспевшие персики – за 2 – 3 тысячи сумов.

При такой цене на сахар варить варенье либо компот – себе дороже, дешевле будет купить зимой фабричного производства.

Интересно, что цена на сгущенку – как импортную, так и местную – не изменилась. Так альтернатива сладкоежкам, помимо фруктов, пока имеется.

УЗИНФОРМ