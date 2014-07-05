Корейский "десант" высадился в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. Установившиеся несколько лет назад дружеские отношения между Наманганом и корейским городом Сеонгнамом получили новый импульс. В среду в Наманган прибыла группа из 19 волонтеров из университета этого города Республики Корея. Возглавляет группу студентов преподаватель Университета Сеонгнама Ким Мун Кэнти.

В течение 9 дней ребята попытаются немного научить школьников и студентов корейскому языку, а малышей из детсадика № 31 – рисовать, изготавливать различные поделки.

Как говорит сопровождающая делегацию президент фонда "Единая Корея" госпожа Ли Хен-Кенг, этот визит еще больше укрепит связи Республики Корея и Узбекистана, где проживает значительная корейская диаспора.

Программа пребывания делегации из Кореи весьма обширна и напряженна.

В детсаду № 31 пятого микрорайона студентки работают с малышами. Как они рассказали, в планах – нарисовать картину из жизни обитателей моря. При мне девушки старательно готовили фон, выкрашивая стену в голубой цвет. Затем на него будут нанесены рыбки, осьминоги и прочая морская живность.

Интересно, что гостьи не являются профессиональными художницами – кто-то учится на факультете дизайна, садоводства, другие – будущие психологи.

С помощью переводчика корейские студентки сумели найти общий язык с воспитанниками детского дошкольного учреждения, хотя среди них есть и плохо видящие и глухонемые ребята. Несмотря на трудности перевода, совместными усилиями малыши и студентки создали вполне дизайнерские козырьки на голову, защищающие от солнца, и потом с удовольствием фотографировались в обновках.

В зале областного отделения Общества дружбы "Узбекистан – Корея" и в Молодежном центре идут уроки корейского языка. Отметим, что среди слушателей не только молодежь корейской национальности, но и узбеки. Уроки идут в непринужденной форме, преподаватели используют игровые приемы.

В трехзальном спорткомплексе студенты из Кореи обучают желающих приемам тхэквандо, а в школе № 33, что в шестом микрорайоне, девушки обучают группу корейским танцам.

На следующей неделе все группы корейских студентов и их учеников на заключительном концерте представят свои достижения – танцы, картину, приемы тхэквандо и прочее.

– Благодаря таким визитам, а это уже второй массовый "десант" из Сеонгнама в Наманган, далекая Корея стала ближе узбекистанцам, – говорит председатель наманганского Корейского культурного центра Лариса Ни.

Отметим, что благодаря инициативе Ларисы Петровны Сеонгнам стал городом-побратимом Намангана. Его администрация оказывает помощь местной корейской диаспоре, медицинским и образовательным учреждениям Намангана.

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