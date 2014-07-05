Встреча молодежи с активом "Камолот"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июля. /УЗИНФОРМ/. 4 июля в колледже сельского хозяйства Вабкентского района Бухарской области по инициативе ОДМ "Камолот" состоялась беседа за "круглым столом" на тему "Молодежь – гарант светлого будущего нашей страны".

В мероприятии, нацеленном на повышение чувства патриотизма у подрастающего поколения, приняли участие активисты молодежного движения района, представители хокимията, среднеспециальных учебных заведений, а также молодежь района.

В процессе беседы присутствовавшей молодежи разъяснены реформы правительства Узбекистана, направленные на воспитание гармонично развитого, а также физически здорового и идейно подкованного поколения.

В свою очередь молодые участники мероприятия рассказали о своих планах, поделились мыслями о том, каким именно они видят свою родину в будущем.

В продолжение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм "Родина начинается с порога", освещающий понятия верности и долга перед родиной.

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