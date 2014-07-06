В Чартакском районе новые паспорта получили треть жителей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июля. /УЗИНФОРМ/. Вот уже более 50 тысяч жителей Чартакского района Наманганской области обзавелись биометрическими паспортами. Это примерно третья часть населения района, которая составляет 164 тысячи человек.

"Мы стараемся сделать все, чтобы завершить процесс замены паспортов в установленные сроки и при этом избежать очередей и потерь времени. В эти жаркие дни мы работаем без выходных", – говорит начальник отделения сержант Бахром Омонов.

Два милиционера и трое вольнонаемных работников паспортного отделения Чартакского РОВД прилагают все усилия для того, чтобы максимально ускорить выполнение этой задачи: процесс оформления документов, снятия отпечатков пальцев, экспресс-фото организован здесь четко.

Отметим, что согласно постановлению Кабинета Министров Узбекистана биометрические паспорта граждане Республики должны получить до конца 2015 года.

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