В целях повышения профессионализма журналисток

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в Бухарском колледже искусств состоялось мероприятие по подведению итогов конкурса "Балли, Бухоро аёллари" ("Молодцы, женщины Бухары") среди журналисток области, организованное Бухарским областным Комитетом женщин совместно с Бухарским областным Кенгашем СДП "Адолат".

Цель мероприятия – повышение профессиональных знаний журналисток области, поддержка женщин, поздравление с профессиональным праздником работников печати и СМИ.

В мероприятии приняли участи представители областного отделения Комитета женщин Узбекистана, областного Кенгаша СДП "Адолат", редакций газет области, журналисты, студенты и преподаватели Бухарского колледжа искусств, Бухарского РО НИМФОГО.

В ходе мероприятия состоялось выступление председателя областного Комитета женщин З.Туевой, которая поздравила собравшихся с профессиональным праздником Днем работников печати и средств массовой информации. Была отмечена роль и значение СМИ в развитии общества. Вместе с этим, была обсуждена деятельность активных СМИ области.

Затем были подведены итоги конкурса "Балли, Бухоро аёллари", объявленного газетой "Бухоро дилбари". Победителям конкурса были вручены грамоты и ценные подарки.

В заключение мероприятия состоялся концерт для работников печати и СМИ области.

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