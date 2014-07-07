Молодежные сборные Узбекистана и Омана сыграют в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. 6 июля в Ташкент для участия в учебно-тренировочном сборе прибыла юношеская сборная Омана по футболу (U-16), в ходе пребывания в столице Узбекистана они проведут 2 товарищеских матча со своими узбекским сверстниками, подопечными Александра Мочинова.

Матчи между юношескими сборными Узбекистана и Омана пройдут на стадионе "ЖАР" 9 и 11 июля, а уже 15 июля юношеская сборная Узбекистана U-16 вылетит в Турцию, чтобы принять участие в международном турнире.

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