Ургенчский аэропорт прошел инспекционную проверку

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июля. /УЗИНФОРМ/. На минувшей неделе (1-3 июля) в соответствии с указанием начальника Государственной инспекции Узбекистана по надзору за безопасностью полетов (Госавианадзор) №13 от 17 июня была проведена сертификационная проверка аэродрома и инспекционная проверка аэропорта Ургенч.

Проверка проводилась комиссией Госавианадзора в соответствии с планом основных организационных мероприятий.

Комиссию возглавлял начальник отдела сертификации аэродромов и надзора за УВД (ОСАНУВД) Госавианадзора Т. Назаров. В состав комиссии также вошли начальник отдела авиационной безопасности (ОАБ) Госавианадзора А.Таджибаев, главный специалист по надзору за аэродромами ОСАНУВД П.Салаев, главный специалист по надзору за метеообеспечением ОСАНУВД В.Зубанова, главный специалист по надзору за РСТО ОСАНУВД М.Гильфанова.

По результатам проведенной инспекции подготовлен акт сертификационной и инспекционной проверки аэродрома и аэропорта Ургенч.

Напомним, что по итогам 2013 года ургенчский аэропорт стал обладателем звания "Лучший аэропорт года стран СНГ" Ассоциации "Аэропорт" Гражданской авиации в номинации "За большой вклад в развитие производства". Он входит в число воздушных гаваней, обслуживающих от 100 до 500 тысяч пассажиров в год. Недавно в ургенчском аэропорту открылся новый терминал для прилетающих пассажиров, отвечающий мировым стандартам сервиса.

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