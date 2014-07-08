Сотрудники ташкентского аэропорта ознакомились с поправками к Конституции

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. 7 июля в Международном аэропорту "Ташкент" прошла беседа за "круглым столом", посвященная обсуждению вопросов внесения изменений в Конституцию Узбекистана.

Мероприятие было организовано группой по социальным вопросам отдела по работе с персоналом для специалистов службы аэронавигационного обеспечения полетов. В беседе принял участие эксперт комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана.

В ходе встречи рассматривались поправки в 6 статей Основного закона страны. До присутствующих была доведена целесообразность внесения изменений, особенно касающихся общественного контроля. Также обсуждены предстоящие выборы депутатов в Олий Мажлис и местные органы самоуправления, сообщает пресс-служба Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари".

Напомним, что новыми поправками к Конституции сократится срок пребывания на посту главы страны, а часть полномочий Президента будет передана премьеру и парламенту, кроме того, усилится роль местных органов власти и общественного контроля.

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