Узбекистан и Турция обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. В четверг, 10 июля, в Узбекистан с официальным визитом прибывает министр иностранных дел Турецкой Республики Ахмет Давутоглу. В рамках визита глава внешнеполитического ведомства Турции будет принят Президентом Узбекистана Исламом Каримовым.

Также программой визита запланировано проведение в Ташкенте двусторонних встреч и переговоров, в ходе которых будут обсуждаться состояние и перспективы узбекско-турецких отношений, актуальные вопросы международного и регионального характера, сообщает МИД Узбекистана.

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