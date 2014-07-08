Узбекские пловцы едут в Нанкин

ТАШКЕНТ, 8 июля. /УЗИНФОРМ/. Узбекские пловцы Андрей Правдивцев и Артем Пухнатый войдут в состав юношеской сборной Узбекистана по плаванию для участия во 2-х юношеских Олимпийских играх, которые пройдут 16-28 августа в Нанкине (Китай).

Это право, одобренное Международной федерацией плавания (FINA), они завоевали после участия во 2-м лицензионном турнире в Бресте (Белоруссия).

По сообщению Национального Олимпийского комитета Узбекистана, теперь количество спортсменов Узбекистана, завоевавших путевки в Нанкин-2014, достигло 28.

УЗИНФОРМ