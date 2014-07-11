Узбекский лидер принял главу МИД Турции

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 10 июля Президент Узбекистана Ислам Каримов принял в резиденции Оксарой министра иностранных дел Турецкой Республики Ахмета Давутоглу, прибывшего в Ташкент с официальным визитом для обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества.

В ходе аудиенции узбекский лидер и руководитель внешнеполитического ведомства Турции обсудили текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, выразили взаимную заинтересованность в развитии взаимодействия в туристической сфере.

Напомним, что по прибытии в Узбекистан глава турецкого МИД провел встречи в Министерстве иностранных дел и Министерстве внешнеэкономический связей, инвестиций и торговли страны. Кроме того, в рамках визита турецкая делегация посетит Самарканд, Бухару и Хиву.

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