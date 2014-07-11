Узбекистан и Китай провели двусторонние консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в столице Китайской Народной Республики, Пекине, был проведен 12-й раунд узбекско-китайских межмидовских политических консультаций, посвященный обсуждению состояния и перспектив углубления отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, а также хода реализации договоренностей, достигнутых на прошедших в сентябре 2013 года и мае 2014 года встречах и переговорах Президента Узбекистана Ислама Каримова и Председателя КНР Си Цзиньпина.

Китайская сторона была представлена делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел КНР Чэн Гопином.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам строительства тоннеля протяженностью 19 км на железнодорожной линии "Ангрен – Пап", реализации ряда взаимовыгодных проектов в различных отраслях, в том числе путем создания современных высокотехнологичных производств в Свободной индустриальной зоне "Джизак", а также налаживания прямых связей между научными учреждениями и учебными заведениями, организациями культуры и искусства обеих стран.

Также стороны обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, рассмотрели ход подготовки к предстоящим политическим контактам, проработки проектов двусторонних договоров и соглашений в различных сферах.

Также была озвучена информация, что в 2013 году взаимный товарооборот превысил 5,2 млрд. долл. США, что на 55% больше, чем в предыдущий период.

В этот же день в Пекине прошло очередное заседание Подкомитета по сотрудничеству в области безопасности Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству.

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