Посол Индии завершает свою миссию в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 11 июля в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Республике Узбекистан Анумулом Гитешом Сармой, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

В тот же день индийский посол был принят руководителем внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым. В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов международной и региональной проблематики, а также выразили стремление к всестороннему развитию межгосударственного взаимодействия.

По данным МВЭСИТ, в настоящее время в Узбекистане действуют 72 предприятия с участием индийских инвестиций, 10 из которых со 100% иностранным капиталом. При Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли аккредитованы представительства 10 компаний и фирм Индии.

В 2013 году товарооборот между двумя странами увеличился на 29% и составил 259,5 млн. долларов США, в том числе экспорт – 42,2 млн. долларов, импорт – 217,3 млн. долларов. По итогам 5 месяцев текущего года объем взаимной торговли вырос на 8,4% и составил 114 млн. долларов, в том числе экспорт – 18 млн. долларов, импорт 96 млн. долларов.

Напомним, что Анумул Гитеш Сарма являлся главой индийской дипмиссии в Узбекистане с сентября 2011 года, на данном посту он сменил Саида Манала Шаха Алкадри. Вместо А.Г.Сармы новым послом Индии в мае текущего года был назначен Викрам Кумар.

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