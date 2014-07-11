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Депутаты обсудили ход судебно-правовых реформ в Узбекистане
11.07.2014 11:10

ТАШКЕНТ, 11 июля. /УЗИНФОРМ/. 9 июля в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана был проведен семинар по обсуждению сути и значения реформ в судебно-правовой системе страны, организованный парламентским Комитетом по законодательству и судебно-правовым вопросам совместно с Высшими учебными курсами Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан в преддверии празднования 23-й годовщины независимости страны.

В нем приняли участие депутаты Законодательной палаты и члены Сената Олий Мажлиса, сотрудники Института мониторинга действующего законодательства при Президенте Республики Узбекистан, представители Конституционного, Верховного, Высшего хозяйственного судов, министерств юстиции, внутренних дел, Ташкентского государственного юридического университета, Национального университета имени Мирзо Улугбека, Академии МВД, Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции и средств массовой информации.

В ходе встречи рассматривались текущие итоги проводимых в Республике реформ по обеспечению независимости судебной власти, превращению ее в независимый государственный институт по защите прав, свобод и законных интересов граждан, дальнейшему совершенствованию законодательных основ судебной системы и деятельности судов, обеспечению приоритета закона в обществе, надежной защите прав и законных интересов личности с учетом демократических реформ, осуществляемых сегодня в судебно-правовой системе страны, а также передового опыта зарубежных стран.

Отмечалось значение действующих в стране законов, принятых в рамках реформирования судебно-правовой системы и обеспечения эффективности ее деятельности, таких как Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан" от 20 января 2014 года, в соответствии с которым внесены поправки в Трудовой и Налоговый кодексы Республики Узбекистан, законы "О занятости", "О судах", "О Конституционном суде Республики Узбекистан" и другие нормативные акты, а также вступивший в силу 17 апреля текущего года Закон "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)", который вобрал в себя положения и идеи, изложенные главой государства в докладе на торжественном собрании, посвященном 21-й годовщине принятия Конституции Республики Узбекистан и определившем приоритетные задачи по дальнейшему углублению осуществляемых в стране демократических реформ.

В частности, было подчеркнуто, что внесенные в Конституцию изменения и дополнения имеют важное значение в дальнейшей демократизации системы власти и управления, обеспечении последовательной реализации принципа "От сильного государства – к сильному гражданскому обществу"

В соответствии с изменениями и поправками в законодательство была расширена практика применения института "Хабеас корпус" в целях укрепления судебного надзора за уголовным производством, дальнейшего совершенствования системы и механизмов обеспечения состязательности защиты и обвинения. Полномочия применения мер процессуального воздействия в качестве отстранения лица от должности и помещения в медицинское учреждение переданы судам.

Также отмечалось, что согласно новой редакции Закона "О судах" судьей может стать гражданин Республики Узбекистан, достигший 30 лет, имеющий высшее образование и стаж работы в правоохранительных органах не менее 5 лет, постоянно повышающий уровень знаний и квалификации, глубоко осознающий суть и значение государственной политики в судебно-правовой системе, имеющее соответствующий жизненный опыт.

Вместе с тем в качестве критерия, обеспечивающего независимость судей, рассматривается закрепление в законе вопросов предоставления лицам, освобожденным с работы в связи с избранием или назначением на должность судьи, после прекращения их полномочий ранее занимаемой ими должности или в случае ее отсутствия работы, приравненной к ней, сохранения средней заработной платы за судьями после окончания их срока полномочий на период рассмотрения их документов для переизбрания или переназначения на новый срок либо до их трудоустройства на новое место работы на срок не менее 3 месяцев.

УЗИНФОРМ

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