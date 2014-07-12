В Намангане прошел областной этап конкурса "Ягонасан, мукаддас Ватан!"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июля. /УЗИНФОРМ/. В четверг в Намангане в концертном зале "Наво" состоялся областной этап конкурса "Ягонасан, мукаддас Ватан!" ("Ты едина, священная Родина!") на лучшие песенные и музыкальные произведения, воспевающие независимость.

Как сообщили в областном управлении по делам культуры и спорта, в нынешнем конкурсе участвовало 11 претендентов, победителей районных этапов.

Возглавлял жюри, выбиравшее лауреатов, директор театра музыкальной драмы и комедии им. А. Навои, заслуженный артист Узбекистана Акбарали Аскаров.

По решению жюри лучшими стали трио в составе братьев Хасана и Хусана Ботировых и Ойдины Абдуллаевой и певец Дониер Хабибуллаев. Они представят область в республиканском финале, который пройдет в августе этого года в Ташкенте в канун Дня независимости.

Также были решением жюри отмечены специальными поощрительными призами Нуриддин Хайдаров и Эльмурод Махмудов.

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