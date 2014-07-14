



Делегация МИД Узбекистана отправляется в Бишкек



ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. Делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана отправляется с визитом в столицу Кыргызстана, Бишкек, где 16 июля пройдет 5-е Совещание министров иностранных дел стран-участниц Диалога "Центральная Азия + Япония". Делегацию возглавляет министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. На повестку дня встречи руководителей МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии вынесены вопросы дальнейшего развития сотрудничества в различных сферах, обмен мнениями по международным и региональным проблемам, сообщает МИД Узбекистана. Напомним, что предыдущее, 4-е Совещание глав МИД диалога "Центральная Азия + Япония" состоялось в Токио 9-10 ноября 2012 года. Тогда стороны подтвердили заинтересованность в углублении регионального сотрудничества в целях обеспечения стабильности и устойчивого развития региона. По итогам встречи было подписано Совместное заявление о строительстве нового партнерства между Японией и Центральной Азией, в котором определены приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. Японская сторона заявила о готовности выделить $700 млн. на реализацию проектов для содействия региональному сотрудничеству. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи