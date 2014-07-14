Посол Малайзии отбывает из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 14 июля. /УЗИНФОРМ/. 14 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с завершающим свою миссию в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Малайзии Абдулом Азизом бин Харуном.

В ходе состоявшейся беседы были подведены итоги деятельности Посла в Узбекистане. Отмечена позитивная динамика развития узбекско-малазийского сотрудничества в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Абдулу Азизу бин Харуну были выражены благодарность за его конструктивный вклад в укрепление двусторонних отношений и пожелания успехов в его дальнейшей службе, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, что Абдул Азиз бин Харун являлся главой малайзиской дипломатической миссии в Узбекистане (а также Кыргызстане и Таджикистане, с резиденцией в Ташкенте) с октября 2008 года. С января 2014 года он являлся дуайеном (старшим дипломатом) всего дипломатического корпуса зарубежных государств, аккредитованных в Ташкенте.

УЗИНФОРМ