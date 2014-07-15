Сборная Узбекистана по боксу вернулась из Алматы

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. 13 июля в Алматы завершился 4-й международный турнир по боксу на Кубок Президента Казахстана, в котором приняли участие свыше 100 мастеров кожаной перчатки из 12 стран.

Турнир проходил под эгидой Международной ассоциации бокса, право участия в нем получают победители и призеры Олимпийских, Азиатских, Панамериканских игр, чемпионатов мира, Азии и Европы.

Представитель Узбекистана, серебряный призер чемпионата Азии-2013 Шахобиддин Зоиров стал победителем состязаний в весовой категории до 52 кг, одолев в финале Рэя Салудара с Филиппин со счетом 29:28, 29:28, 29:27.

Сборная Узбекистана в этом турнире завоевала 6 (1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовых) медалей. Первое место в общекомандном зачете заняли хозяева турнира, записавшие на свой счет 7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.



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