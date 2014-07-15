В Самарканде обсудят вопросы развития мирового туризма

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля. /УЗИНФОРМ/. Со 2 по 3 октября в Самарканде будет проведено заседание 99-й сессии Исполнительного совета Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), на котором члены организации обсудят актуальные вопросы развития мирового туризма.

В данной связи даты Ташкентской международной туристской ярмарки "Туризм на Шелковом пути" - ТМТЯ 2014 переносятся на 6-8 октября. Выставка по прежнему будет проходить в 1,2 павильонах НВК "Узэкспоцентр".

Помимо проведения сессии ЮНВТО, в октябре в Самарканде также пройдет заседание Европейской региональной комиссии ЮНВТО.

Узбекистан является действительным членом ЮНВТО с 1993 года и входит в состав Исполнительного Совета ЮНВТО на период до 2015 года. Кроме того, именно в Самарканде в 1994 году была принята Самаркандская декларация стран-участниц международного проекта развитие туризма по Великому шелковому пути. А с 2004 года в Самарканде действует офис поддержки ЮНВТО.

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